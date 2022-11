Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Rastede: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Einbruch vorläufig fest +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Oldenburger Straße in Rastede zu einem Einbruch. Die Polizei konnte noch am Tatort zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, ein Beamter sowie einer der Tatverdächtigen wurden dabei leicht verletzt.

Eine Zeugin hatte sich am frühen Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr über Notruf bei der gemeldet. Sie gab an, dass sie aus dem Bürotrakt des Gebäudes verdächtige Geräusche wahrgenommen habe. Die Besatzung eines Streifenwagens stellte wenige Minuten später fest, dass offenbar mindestens zwei Personen ins Gebäude eingedrungen waren. Während weitere Einsatzkräfte zum Tatort entsandt wurden, gelang es einem bereits dort eingetroffenen Polizeibeamten, einen Tatverdächtigen zu stellen. Bei der Festnahme leistete der Beschuldigte jedoch Widerstand, schlug den Beamten nieder und flüchtete. Der Polizeikommissar erlitt dabei leichte Verletzungen.

Daraufhin wurde das Objekt von weiteren Einsatzkräften umstellt sowie eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ausgelöst, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Der Flüchtige konnte gegen 2 Uhr nach einem weiteren Zeugenhinweis in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden, als er sich unter einer Hecke versteckte. Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Oldenburger, wurde bei dem Zugriff von einen Diensthund gebissen und dadurch leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geriet ein in der Nähe des Tatorts geparkter Kleinwagen in den Fokus der Fahnder. Auf der Rückbank des Fahrzeugs entdeckten die Beamten unter einer Jacke versteckt einen weiteren Tatverdächtigen. Der 17-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Angaben der beiden Festgenommen konnten die Einsatzkräfte nicht ausschließen, dass sich ein dritter Täter, der möglicherweise auch bewaffnet sein könnte, weiterhin in dem Objekt an der Oldenburger Straße befindet. Vorsorglich wurde daraufhin das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen (SEK) angefordert, welches gegen 7 Uhr eintraf und das Gebäude schließlich durchsuchte.

Ein möglicher weiterer Tatverdächtiger konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Einsatz wurde schließlich gegen 8 Uhr beendet. Im Laufe des Vormittags sicherten Ermittler am Tatort noch Spuren.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen; der 27-jährige Beschuldigte muss sich zudem wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Ob bei dem Einbruch weitere Personen beteiligt waren, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (1465515)

