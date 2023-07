Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall eines Lkw auf der A9 bei Schleiz

Schleiz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 18.07.2023, verunfallte ein Sattelzug gegen 03:35 Uhr auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelleitplanke und durchschlug diese. Nachfolgend kippte der Lkw mitsamt Auflieger auf die Seite. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Durch die Kollision entstandene Trümmerteile wurden in Fahrtrichtung München als auch auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Berlin verteilt. Beide Richtungsfahrbahnen wurden kurzfristig vollgesperrt.

In Fahrtrichtung München wurde mit Stand 04:45 Uhr der rechte Seitenstreifen für den Verkehr freigegeben. In Fahrtrichtung Berlin wurde der mittlere und der rechte Fahrstreifen freigegeben.

Die Bergungsmaßnahmen sowie die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell