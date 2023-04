POL-VER: Terminerinnerung: ++ Pedelec Info-Veranstaltung am 10.05.2023 in Achim - die Polizei lädt ein ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Polizei sucht nach Auseinandersetzung in der Herrlichkeit Zeugen Verden. Mehrere junge Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren gerieten nach ersten Erkenntnissen am frühen Sonntagabend in der Herrlichkeit in einen Streit, bei dem ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger leicht verletzt worden sein sollen. Nach ersten ...

mehr