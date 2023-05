Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 24-Jähriger richtete pistolenähnlichen Gegenstand auf Polizisten

Parchim (ots)

Auf dem Stadtfest in Parchim hat ein 24-jähriger Mann am Samstagabend einen pistolenähnlichen Gegenstand auf einen Polizeibeamten gerichtet. Dieser zog daraufhin seine Dienstwaffe und forderte den Tatverdächtigen auf die Waffe abzulegen. Der 24-Jährige, der in Begleitung von drei weiteren Männern war, konnte von den Polizisten überwältigt werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem pistolenähnlichen Gegenstand um eine Spielzeugwaffe handelt. Zur Klärung des Sachverhaltes wurden der 24-jährige Mann und seine drei Begleiter im Alter von 20 bis 25 Jahren zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen den Tatverdächtigen türkischer Herkunft ist Strafanzeige wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet worden. Im Vorfeld hatten Polizisten Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, dass die vier Männer mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf dem Stadtfest hantiert haben sollen. Diesen Hinweisen ging die Polizei sofort nach und traf die vier Männer noch auf dem Stadtfestgelände an. Gegen einen weiteren Mann dieser Gruppe ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes erstattet worden. Bei ihm fand die Polizei geringe Mengen an Rauschgift.

Hinweise zum Verhalten der Personen auf dem Veranstaltungsgelände nimmt das Polizeihauptrevier Parchim unter Telefon 03871/6000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mathias Elert, Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Parchim

