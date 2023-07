Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte PKW-Insassen entziehen sich einer Polizeikontrolle und flüchten

Salmtal (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag richteten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wittlich eine vorbereitete Kontrollstelle an der L 141 am Ortsausgang Sehlem in Richtung Wittlich ein und kontrollierten ab 21:30 Uhr den dortigen Fahrzeugverkehr.

Gegen 3 Uhr näherte sich ein Audi A 4 mit Trierer Kennzeichen aus der Ortslage kommend der Kontrollstelle in Fahrtrichtung Wittlich. Beim Erkennen der Polizei wendete der Fahrer abrupt und beschleunigte sein Fahrzeug mit quietschenden Reifen, offensichtlich um sich einer Überprüfung zu entziehen.

Die vorbereitete Kontrollstelle war jedoch vorgelagert mit Polizeikräften besetzt, die eine mit einer technischen Stoppvorrichtung ausgerüstet waren, um genau derart flüchtende Fahrzeuge zum Anhalten zu bringen.

Der PKW überfuhr den sogenannten Stopp-Stick (Wirkung ähnlich eines ehemaligen Nagelgurtes), wodurch die Luft in den Fahrzeugreifen langsam entwisch.

Die Polizei nahm unmittelbar die Verfolgung des flüchtenden PKW auf.

Nach einigen hundert Metern war die Luft aus den Reifen soweit entwischen, dass der PKW angehalten wurde. Sogleich sprangen fünf Insassen aus dem Fahrzeug und flüchteten in verschiedene Richtungen in die umliegenden Büsche und Felder.

Die sofort einsetzende Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde eingesetzt wurden, führte bisher nicht zum Ergreifen der Flüchtenden.

Erste Ermittlungen zur Motivation der Unbekannten und deren Hintergründe begannen bereits in der Nacht. Der PKW wurde sichergestellt, die Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Wittlich geführt und dauern zurzeit an.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen zu dem Audi A4 oder den fünf flüchtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 06571/926110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell