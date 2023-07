Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Auseinandersetzung im Palastgarten - Opfer durch Messerattacke verletzt

Trier (ots)

Am Dienstag, 18.07.2023, gegen 16.10 Uhr hatten Zeugen eine Auseinandersetzung im Trierer Palastgarten gemeldet. Dabei sollen mehrere Personen aneinandergeraten sein und ihren Streit womöglich auch mit einem Messer ausgetragen haben. Beim zeitnahen Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte war die Auseinandersetzung zwar augenscheinlich bereits beendet, auf dem Basilikavorplatz konnte allerdings eine blutende Person aufgefunden werden, die Stichverletzungen am Oberkörper sowie am Bein aufwies.

Nach intensiven Ermittlungen konnten zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren als Tatverdächtige ermittelt und im Laufe des heutigen Tages vorläufig festgenommen werden. Die Beschuldigten werden morgen, 20.07.2023, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizeiinspektion Trier führt die Ermittlungen in dem Fall fort. Mutmaßlich hatten noch weitere Zeugen das Tatgeschehen beobachtet und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet. Diese, für die Ermittlungen wichtigen Angaben, nimmt die Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779/5210 entgegen.

