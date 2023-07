POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 30. Kalenderwoche

Speicher (ots) - Am gestrigen Sonntagabend gegen 20:35 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Bitburg ein Notruf über eine familienrechtliche Auseinandersetzung in Speicher, die zu eskalieren drohte. Als die Streife gegen 21:05 Uhr in der Wies´chenstraße eintraf, hatte es bereits einen gewaltsamen Übergriff auf das Opfer gegeben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte eine 35 Jahre alte Frau aus dem Landkreis ...

