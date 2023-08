LPI-NDH: Küche in Brand gesetzt

Nordhausen (ots) - In der Grenzstraße kam es am Dienstagabend zu einem Unfall, an dem zwei Fahrräder beteiligt waren. Die Radfahrer stießen auf der Höhe des Kreisels zusammen und kamen zu Fall. Verletzt wurde bei dem Sturz niemand. An beiden Fahrrädern entstand unfallbedingter Sachschaden. Einer der Fahrer verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen dem Vorliegen ...

mehr