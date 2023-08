Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Pkw überschlägt sich auf Landstraße 163 - eine Schwerverletzte - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 04.08.2023, gegen 01.00 Uhr, die Landstraße 163 von Jestetten kommend in Richtung Baltersweil, als sie vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw. Die 18-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt. Zwei 17 und 21 Jahre alte Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer soll unverletzt geblieben sein. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Dieser wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell