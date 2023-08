Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Geldwechseltrick - Herrenhandtasche entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.08.2023, kurz nach 11.00 Uhr, wurde beim Geldwechseln einem 62-jährigen Mann dessen Herrenhandtasche von einem Unbekannten entwendet. Der 62-Jährige wurde in der Waldshuter Straße in der Unterführung beim Bahnhof von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er ein 2-Euro-Stück wechseln könne. Der sehbehinderte 62-Jährige stellte seine Herrenhandtasche neben sich ab, um seine Geldbörse aus der Jackentasche zu holen. Nachdem er seine Geldbörse wieder verstaute bemerkte er, dass seine Herrenhandtasche entwendet wurde. In der Herrenhandtasche befand sich ein größerer Bargeldbetrag. Der unbekannte Mann konnte nur bedingt beschrieben werden: Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Er habe einen dunklen Kapuzenpullover getragen. Der Polizeiposten Laufenburg, Telefon 07763 9288-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

