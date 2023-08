POL-FR: Feldberg: Streifvorgang beim Vorbeifahren und anschließende Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in der Mittelstraße in Teningen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Rollerfahrer stürzte und sich verletzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 60-jährige Rollerfahrer von einem Grundstück auf die Mittelstraße, bremste aufgrund eines heranfahrenden Fahrzeugs stark ab und stürzte dabei. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu keiner ...

mehr