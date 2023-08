POL-FR: Unbekannte entwenden Teile einer Lkw-Ladung

Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 01.08.2023, zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Lehle" in Nimburg ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt und entwendete Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert ...

