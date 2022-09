Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl einer Geldbörse mit anschließender Geldabhebung

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Mittwoch (28.09.2022) kam es im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Otto-Peschel-Straße in Hemmoor zum Diebstahl einer Geldbörse aus einer Jackentasche. Nur kurze Zeit später kam es zu Abhebung eines mittleren, vierstelligen Geldbetrages mittels vorgefundener EC-Karte und Pin.

Die Täter haben so leichtes Spiel und können innerhalb kürzester Zeit hohe finanzielle Schäden anrichten. Die Polizei rät daher niemals EC-Karte und PIN zusammen aufzubewahren. Auch das Verstecken oder Tarnen der PIN mit anderen Nummern ist nicht sicher. Des Weiteren lassen Sie niemals ihre Geldbörse, Jacken oder Taschen umbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Bereits kurze Augenblicke genügen den Tätern.

