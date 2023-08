Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Nimburg: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 01.08.2023, zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Lehle" in Nimburg ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt und entwendete Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro.

Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

mg

