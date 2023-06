Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Kehl/Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Abend zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 21-jährigen italienischen Staatsangehörigen, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde in der Tür der Fahrerseite ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden. Kurz darauf wurde bei einer Kontrolle am Grenzübergang Iffezheim, bei einem 20-jährigen rumänischen Staatsangehörigen,zugriffsbereit in der Mittelkonsole ein Reizstoffsprühgerät ohne erforderliche Kennzeichnung aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen nun mit Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

