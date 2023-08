POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Wohnungseinbruch in Haltingen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 02.08.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr, verließen die Bewohner kurz ihr Haus in Oberlauchringen in der Eberwiesenstraße. Diese kurze Abwesenheit nutzen Unbekannte aus um über die offenstehende Garage und einer unverschlossenen Tür in das Wohnhaus zu gelangen. Aus dem Wohnhaus wurden Goldschmuck und Bargeld entwendet. Eine Anwohnerin will am frühen Morgen ein ...

