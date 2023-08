Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach und Weil am Rhein: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr u.a. - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 20.07.2023, kurz vor 20.00 Uhr, soll ein 58-jähriger Mann, welcher in einem grauen Renault Megane unterwegs war, in Obertüllingen, im Ottilienweg und beim Funkmast auf dem Lindenplatz, mit hoher Geschwindigkeit auf Fußgänger zugefahren sein. Bevor es zu einem Zusammenstoß kam habe er im letzten Moment abgedreht. Der gleiche Mann soll mit seinem Renault am Mittwoch, 26.07.2023, kurz nach 08.00 Uhr, in Weil am Rhein, im Ortsteil Friedlingen, in der Hauptstraße und Mittlere Straße aufgrund seiner Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Mittlerweile wurden das Fahrzeug wie der Führerschein des Tatverdächtigen beschlagnahmt. Das Polizeirevier Lörrach sucht nun weitere Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer, welche vielleicht durch das Fahrverhalten des 58-Jährigen auch gefährdet wurden. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell