LPI-G: Ermittlungen zu versuchtem Einbruch

Gera (ots) - Gera: Mit einem Messer begab sich ein 62-Jähriger gestern Abend (04.07.2023), gegen 22:20 Uhr auf die Straße und zerstach alle vier Reifen eines dort abgestellten Pkw VW. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall, so dass Polizisten zur Georg-Büchner-Straße ausrückten. Offenbar befand sich der 62-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand, so dass ihn letztlich ein Rettungswagen ins Krankenhaus verbrachte. Ein ...

