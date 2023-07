Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum gestern festgenommenen Fahrzeugdieb

Gera (ots)

Im Zuge der Haftvorführung des am gestrigen Tag festgenommenen Fahrzeugdiebes (LPI Gera berichtete) wurde Haftbefehl erlassen. Der 25-Jährige wurde folglich in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Pressemeldung vom 04.07.2023) LPI-G: Erfolgreiche Festnahme eines Fahrzeugdiebes

Gera/Glauchau Gera: Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei Gera sowie der Autobahnpolizei von Thüringen und Sachsen führten gestern Abend (03.07.2023, gegen 21:15 Uhr) zur erfolgreichen Festnahme eines 25-jährigen Fahrzeugdiebes (irakisch). Kurz zuvor (ca. 20:45 Uhr) befand sich der 25-Jährige im Bereich einer Tankstelle in der Siemensstraße in Gera, wobei er einen dort abgestellten und nicht verschlossenen Audi S5 ins Visier nahm. Der Fahrzeugbesitzer befand sich zum Tatzeitpunkt in der Tankstelle.

In der Folge fuhr der 25-Jährige mit dem nunmehr gestohlenen Audi davon. Vor Ort befindliche Polizeibeamte bemerkte das Geschehen und leiteten unverzüglich Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Fahrzeugdieb ein. Gegen 21:15 Uhr gelang es der sächsischen Autobahnpolizei den Audi samt Fahrer auf der A4 im Bereich Glauchau-Ost zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Am heutigen Tag ist die Haftvorführung des 25-jährigen, polizeibekannten Mannes geplant. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell