LPI-G: Vollgepackter Einkaufswagen - Polizei ermittelt zum Dieb

Greiz (ots)

Greiz. Einen vollgepackten Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln und Hygieneartikel schob gestern Abend (06.06.2023) ein bislang unbekannter Mann aus einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße in Greiz. Eigentlich nichts Ungewöhnliches - wäre der Einkauf von ihm bezahlt worden. Scheinbar wollte er die Sachen im Wert von über 230 Euro einfach stehlen. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und informierte eine Marktmitarbeiterin. Der Dieb bekam offenbar Wind davon, ließ den vollen Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und flüchtete mit einer weiteren Person in unbekannte Richtung. Trotz Fahndung seitens der Polizei konnte er nicht gestellt werden. Die Waren wurden in der Folge wieder vom Markt zurückgenommen. (KR)

