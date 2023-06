LPI-G: Scheibe eingeworfen

Gera (ots) - Gera: Aufgrund gemeldeten Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude in der Platanenstraße rückten gestern Abend (06.06.2023) gegen 18:35 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes ein Feuerlöscher entleert wurde. Im Zuge der Ermittlungen wurde schließlich bekannt, dass der Feuerlöscher aus einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße ...

