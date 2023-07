Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 37-Jährigen in Gewahrsam genommen

Gera (ots)

Gera: Weil ein 37 Jahre alter Mann gestern Abend (04.07.2023) gleich zwei Personen (36, 37) im Zuge einer Streitigkeit mit Schlägen verletzte, rückten letztlich Polizeibeamte in die Werner-Petzold-Straße aus. Im Rahmen der polizelichen Maßnahmen vor Ort störte der 37-Jährige diese ununterbrochen. Auch einem ausgesprochenen Platzverweis kam der mit knapp drei Promille alkoholisierte Mann nicht nach, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Hier beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten und versuchte sie ebenfalls zu verletzten, was ihm jedoch nicht gelang. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde foglich eingeleitet. (KR)

