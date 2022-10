Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ansprechen von Kindern - Diskussionen in sozialen Netzwerken

Ilm-Kreis (ots)

Die PI Arnstadt-Ilmenau erhielt in den vergangenen Wochen die Information, dass es im Bereich Stadtilm und Gräfinau-Angstedt zum sog. "Verdächtigen Ansprechen von Kindern" kam. Die Polizei leitete unmittelbar Ermittlungen ein und führt gegen zwei in diesem Zusammenhang identifizierte Personen Maßnahmen durch. Die Kriminalpolizei Gotha sowie die PI Arnstadt-Ilmenau sind in diesem Zusammenhang eingebunden.

Es ist polizeilich bekannt, dass das Thema in verschiedenen Gruppen in den sozialen Medien diskutiert wird. Die Erstellung von Posts bzw. das Teilen solcher Inhalte kann zur Verunsicherung vorwiegend von Eltern und Kindern beitragen. Die Polizei bittet relevante oder verdächtige Wahrnehmungen umgehend über Notruf oder die Rufnummer der zuständigen Dienststellen mitzuteilen, damit entsprechende Prüfungshandlungen eingeleitet werden können. Hierbei sind detaillierte und konkrete Angaben von besonderer Bedeutung. Die Polizei ist dankbar für die Unterstützung und unterstreicht die Bedeutung von sachdienlichen Hinweisen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell