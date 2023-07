Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven löscht Dachstuhlbrand

Der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bartelstraße in Bremerhaven hat heute (20. Juli 2023) gebrannt. Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen Mittag zu einem Entstehungsbrand eines Dachstuhls alarmiert. Die auf dem Baugerüst befindlichen Handwerker haben bereits vor Eintreffen der Feuerwehr versucht das Feuer mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits Rauch in Höhe einer Dachgaube sichtbar. Sofort wurde ein Innenangriff, ein Außenangriff mit Hilfe einer Drehleiter und eine sogenannte Riegelstellung durch die Feuerwehr eingeleitet. Die Riegelstellung dient dazu, dass eine Brandausbreitung auf weitere Bereiche bestmöglich verhindert wird. Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung breitete sich das Feuer innerhalb des Dachstuhls aus. Zur gezielten Außenbrandbekämpfung wurden neben einer zweiten Drehleiter, unter anderem Rettungssägen und Fognails eingesetzt. Ebenfalls wurden aus dem Gebäude wertvolle Gegenstände in Sicherheit gebracht. Aufgrund der Rauchausbreitung wurde vorsorglich eine Warnmeldung, unter anderem über die Warn-App NINA, rausgegeben. Durch das Löschwasser wurden Teile im Inneren des Gebäudes beschädigt. Bei Löschversuchen durch Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma haben drei Handwerker Rauch eingeatmet, konnten aber nach einer medizinischen Untersuchung durch den Notarzt vor Ort bleiben. Eine Mitarbeiterin hat sich beim Retten ins Freie verletzt. Ein Feuerwehrmann hat sich ebenfalls leicht an der Hand verletzt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Das Technische Hilfswerk unterstütze mit einer Verpflegungskomponente und entsandte zwei Baufachberater zur Einsatzstelle. Insgesamt waren rund 65 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Weddewarden und Wulsdorf und des Technischen Hilfswerks, aus den Ortsverbänden Bremerhaven und Cuxhaven, am Einsatz beteiligt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

