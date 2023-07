Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sattelauflieger und Autokran brennen auf Autobahn

Bremerhaven (ots)

Ein Sattelauflieger und ein darauf geladener Autokran sind heute Nacht (20. Juli 2023) in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven wurden gegen 0.30 Uhr zu einem Entstehungsbrand eines Lkw auf der Autobahn 27 in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, in Fahrtrichtung Cuxhaven, alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits Teile des Sattelaufliegers und des Autokrans. Das Feuer ist auf die Fahrerkabine des Autokrans übergegriffen. Unverzüglich übernahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandbekämpfung. Die Sattelzugmaschine wurde mit Hilfe des Fahrers der Zugmaschine vom Auflieger getrennt und blieb unbeschädigt. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte und der Autofahrer wurde eine Vollsperrung der Autobahn in Fahrrichtung Cuxhaven eingeleitet, welche nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wieder aufgehoben wurde. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn im späteren Verlauf durch die Autobahnpolizei wieder voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Personen wurden nicht verletzt. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und das Polizeikommissariat Geestland waren am Einsatz beteiligt.

