FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven offizieller Partner des DEICHRAND-Festivals 2023 - Neue Wege zur Personalgewinnung

Feuerwehr Bremerhaven offizieller Partner des DEICHRAND-Festivals 2023 - Neue Wege zur Personalgewinnung

Die Feuerwehr Bremerhaven wird am diesjährigen DEICHBRAND-Festival teilnehmen. Der Fachkräftemangel und der demografische Wandel haben mittlerweile auch Auswirkungen auf die Anzahl von Bewerbungen bei den Stellenausschreibungen der Feuerwehr Bremerhaven. "Daher geht die Feuerwehr Bremerhaven neue Wege in der Personalgewinnung und wird erstmalig offizieller Partner des DEICHBRAND-Festivals 2023", so Stadtrat und Dezernent der Feuerwehr Peter Skusa.

Von Mittwoch, 19. Juli 2023 bis Sonntag, 23. Juli 2023 stehen Beschäftigte der Feuerwehr Bremerhaven während des DEICHBRAND-Festivals im Zeitraum von rund 10.00 bis 22.00 Uhr im Mittelpunkt des Geschehens in Höhe der Beachvolleyballfelder. Hierbei steht die Feuerwehr für Fragen rund um die Auswahlverfahren, die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten, aktuelle Stellenausschreibungen und die Aufgabenbereiche der Berufsfeuerwehr zur Verfügung. Zudem werden verschiedene Aktionen angeboten, beispielsweise können Interessierte in der Battle Box am Event-Container der Feuerwehr den Beugehang, ein Bestandteil des Sporttests des Einstellungsverfahrens, unter Anfeuerung der Zuschauerinnen und Zuschauer direkt vor Ort ausprobieren. Das Personalamt schließt sich diesem neuen Weg an und ist mit Mitarbeiterinnen am Donnerstag und Freitag ebenfalls vor Ort am Event-Container. Sie werden Fragen rund um mögliche Ausbildungen und Karrieremöglichkeiten beim Magistrat der Stadt Bremerhaven beantworten.

Für die zum 1. April 2024 beginnende Ausbildung zur Brandmeisteranwärterin und zum Brandmeisteranwärter können sich Interessierte noch bis Anfang August 2023 bewerben. Das Auswahlverfahren wird voraussichtlich noch in diesem August beginnen. Zudem sucht die Feuerwehr Bremerhaven aktuell mehrere ausgebildete Oberbrandinspektorinnen und Oberbrandinspektoren zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Darüber hinaus ist es geplant, dass die Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst im kommenden Jahr erstmalig eine eigenständige Berufsausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter anbietet. Hierbei besteht im Anschluss die Option, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die Grundausbildung zur Brandmeisteranwärterin und zum Brandmeisteranwärter zu beginnen. Mit dieser neuen Variante wird eine zusätzliche feuerwehrdienliche Ausbildung nicht mehr notwendig und ein weiterer Weg zur Feuerwehr geöffnet. Weitere Details zur Ausbildung können während des DEICHBRAND-Festivals bei der Feuerwehr erfragt werden.

Aktuelle Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten der Feuerwehr Bremerhaven befinden sich auf der Website: www.feuerwehr.bremerhaven.de/jobs Aktuelle Stellenausschreibungen des Magistrats befinden sich auf der Website: www.stellen.bremerhaven.de.

