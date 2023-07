Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: kurzes Unwetter in Bremerhaven sorgte für 21 Einsätze für die Feuerwehr Bremerhaven.

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Sonntag Abend kam es in der Zeit von ca.20:30 Uhr bis 22:30 Uhr zu einem kurzen aber krätigen Sturm. Die Feuerwehr Bremerhaven wurde zu 21 sturmbedingten Einsätzen alarmiert. In erster Linie handelte es sich um herabgefallen Äste und umgestürzte Bäume. Im Kiefernweg stürzte eine ca. 20 meter hohe Linde auf mehrere Gartenlauben. Zur Bewältigung der Einsätze wurden neben der Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Freiwilligen Feuerwehren: Wulsdorf, Weddewarden und Lehe mit insgesamt 40 Einsatzkräften eingesetzt. Auch das THW unterstützte mit weiteren 46 Einsatzkräften. Bis auf den entstandenen Sachschaden gab es keine Verletzten.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell