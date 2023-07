Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in Bremerhaven Mitte.

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Vormittag kam es zu einem Zimmerbrand in Mitte. Die Feuerwehr Bremerhaven konnte den Brand schnell löschen und so größeren Schaden abwenden. Insgesamt wurden sieben Personen durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven ärztlich untersucht und betreut. Keine Person musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Zimmerbrand in Bremerhaven Mitte, lautete die Alarmmeldung für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bremerhaven am heutigen Vormittag. Die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe alarmierte die Einsatzkräfte zu einem Zimmerbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude, in dem sich noch Personen aufhalten sollten.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war im zweiten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes deutlich Rauch an einem Fenster sichtbar. Auch war der Treppenraum bereits verraucht. Umgehend wurden Einsatzkräfte unter schweren Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung ins Gebäude entsandt. Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich bereits in den Treppenraum gerettet und wurden durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht. Dort wurden sie sofort durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven medizinisch versorgt und betreut. Der Brand konnte durch das schnelle und kontrollierte Eingreifen der Feuerwehreinsatzkräfte noch im Entstehen gelöscht werden. Ein größerer Sachschaden wurde somit verhindert. Anschließend wurden die Wohnung und der Treppenraum durch die Feuerwehr belüftet.

Durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven wurden insgesamt sieben Personen ärztlich betreut. Keine Person musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei Bremerhaven eingeleitet.

