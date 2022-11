POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Geilenkirchen-Süggerath (ots) - Am Freitag (4. November), zwischen 6 Uhr und 17.50 Uhr, gelangten unbekannte Täter in mehrere Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Jan-von-Werth-Straße. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und stahlen unter anderem ein Mobiltelefon, einen Rucksack sowie Ausweispapiere. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

