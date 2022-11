POL-HS: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kreis Heinsberg (ots) - Übach-Palenberg-Frelenberg, Einbruch in Wohnung Im Tatzeitraum vom Montag, 31.10.2022, 17.00 Uhr, bis Samstag, 05.11.2022, 19.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter, die Terrassentür, einer Wohnung, am Fasanenweg auf und gelangten so in die Wohnräumlichkeiten. Es wurde Schmuck entwendet. Wegberg-Dalheim, Einbruch in Wohnung Am Samstag, 05.11.2022, zwischen 19.18 und 19.24 Uhr, drangen unbekannte ...

