Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag bemerkten Bewohner eines Hauses in der Freudentaler Straße in Metterzimmern, als sie nachhause zurückkehrten, dass noch unbekannte Einbrecher sich Zugang in ihr Heim verschafft hatten. Die derzeitigen Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannte vermutlich über ein Fenster im Wintergarten, das sie aufgebrochen hatten, in das Haus eingestiegen waren. Im Innern durchwühlten sie mehrere Zimmer. Etwas Stehlenswertes scheint ihnen nicht in die Hände gefallen zu sein. Die Tat dürfte zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntag verübt worden sein. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen und bittet diese sich zu melden.

