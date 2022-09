POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots) - Am frühen Montagmorgen brachen bislang noch unbekannte Täter in eine Halle der WEG (Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft) in der Weilimdorfer Straße in Korntal ein. Ein Mitarbeiter wurde kurz nach 04.00 Uhr auf Geräusche in dem Gebäude aufmerksam, als plötzlich zwei Männer aus einem Büroraum heraustraten. Als sie vom Zeugen angesprochen wurden, ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht. ...

