Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Stadtrat besucht Jugendfeuerwehren

Bremerhaven (ots)

Das Landeszeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Bundesland Bremen findet in diesem Jahr wieder am Werdersee in Bremen statt. Mit insgesamt 780 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet und sogar einer Jugendfeuerwehr aus Tschechien, werden bei zahlreichen Aktivitäten Zusammenhalt und Teamgeist gestärkt.

Mit dabei sind auch 36 Jugendliche der Jugendfeuerwehren aus Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Lehe. Grund genug für den neuen Dezernenten der Feuerwehr Bremerhaven, Peter Skusa, sich vor Ort mit dem Feuerwehrnachwuchs auszutauschen. "Hier kann man sehen, wie echte Kameradschaft gelebt wird und das macht Mut für die Zukunft der Feuerwehren", sagt Peter Skusa.

Neben Spielen und Ausflügen, beispielsweise zur Flughafenfeuerwehr, ins Weserstadion oder in die Havenwelten nach Bremerhaven, wird auch eine Stadtrally in Bremen durchgeführt. Aber es wird auch vor Ort durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren gekocht und die Verpflegung organisiert. Dabei helfen die Jugendlichen in Teilbereichen mit. Danach werden mit bunten Abendprogrammen die Tage ausklingen.

