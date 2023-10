POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht, Hinweise der Polizei

Oppenau (ots) - Ein 61-jähriger Motorradfahrer musste am Sonntagnachmittag nach einem offenbar alleine verursachten Sturz mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer befuhr gegen 16:30 Uhr die K5370 von Allerheiligen in Richtung Ruhestein als er in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, die Kontrolle über seine Maschine verlor. In der Folge stürzte dieser und ...

