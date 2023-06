LPI-J: Ohne Kennzeichen unterwegs

Weimar (ots) - Am 10.06.2023 und am 11.06.2023 wurden durch unbekannte Täter in der Tiefgarage am Beethovenplatz in bisher zwei bekannten Fällen jeweils die hinteren amtlichen Kennzeichen von geparkten Pkw's entwendet. Hinweise zu den Dieben liegen derzeit noch nicht vor. Die Aufzeichnung der Videoüberwachung wird am heutigen Tage gesichtet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

