Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung vor der Sparkasse

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr wartete ein 38-Jähriger vor der Sparkasse in der Schaafeckstraße auf eine Bekannte, die in das Geldinstitut gegangen war. Ein 35-jähriger flüchtiger Bekannter kam hinzu und soll eine abfällige Bemerkung über die Frau gemacht haben. Bereits im Weitergehen soll sich der 35-Jährige nochmal umgedreht haben und dem 38-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser fiel zu Boden und erlitt eine Schürfwunde am Knie und blutete aus dem Mund. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06203 9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell