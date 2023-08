Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/ BAB 6: Parfumplagiate im Originalwert von über 10.000 Euro beschlagnahmt

St.Leon-Rot/ BAB 6 (ots)

Den richtigen Riecher hatte am Mittwoch eine Streife der Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf. Auf Höhe des Parkplatzes Weißer Stock kontrollierte sie auf der BAB 6, um kurz vor 12 Uhr, einen Skoda. Es zeigte sich, dass der 34-jährige Fahrer und sein 21-jährige Beifahrer im Kofferraum in vier Rucksäcken mehrere Dutzend originalverpackte Parfumflakons transportierten. Diese hatten sie angeblich von einem Unbekannten in Frankfurt gekauft. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Fälschungen handelte. Der Wert der Originale läge bei über 10.000 Euro.

Die beiden Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell