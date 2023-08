Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Auto in den Zaun gekracht

Wilhelmsfeld/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 46-Jähriger kam am Mittwoch, um kurz nach 17 Uhr, auf der Richard-Wagner-Straße mit seinem Toyota nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun des dortigen Hauses. Ein Atemtest ergab, dass der Mann mit fast 2,7 Promille stark betrunken war. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den Betrunkenen holte ein Nachbar von der Wache ab. Das durch den Unfall stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden am Zaun ist, bedarf der weiteren Abklärung.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell