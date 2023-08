Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230803.5 Itzehoe: Einbruch ohne Stehlgut

Itzehoe (ots)

Am heutigen Morgen haben Verantwortliche eines Autohauses in Itzehoe festgestellt, dass es in der Nacht zu einem Einbruch in das Reifenlager gekommen war. Beute machten die Täter keine.

In der Nacht zu heute drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Reifenlager eines Autohauses in der Potthofstraße ein. Sie deponierten zwei Reifensätze außerhalb des Gebäudes, nahmen diese aus unbekannten Gründen jedoch nicht mit. Möglicherweise wurden die Diebe gestört und ergriffen eilig die Flucht.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollten sich an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

