POL-IZ: 230803.4 Meldorf: Mit mehr als drei Promille am Steuer

Meldorf (ots)

Am gestrigen Nachmittag hat ein Chef in Meldorf seinen Mitarbeiter daran gehindert, nach einer ersten Trunkenheitsfahrt eine zweite zu absolvieren. 3,02 Promille schlugen für den Beschuldigten zu Buche.

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit einem Firmenfahrzeug auf den Betriebshof seines Arbeitgebers, stellte den Wagen ab und ging sofort davon. Im Weggehen lief der Dithmarscher gegen ein Verkehrsschild, was den Chef, der die Szene beobachtet hatte, zu einer Verfolgung veranlasste. Der Zeuge traf den sichtbar Betrunkenen an seinem Privatwagen an, mit dem er seine Heimfahrt antreten wollte. Der Vorgesetzte nahm dem jungen Mann daraufhin die Fahrzeugschlüssel ab und informierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 26-Jährigen ergab 3,02 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Nach Durchführung dieser Maßnahme musste der Beschuldigte zwecks der Ausnüchterung einige Zeit im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

