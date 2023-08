Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230803.1 Wacken: Weiterhin friedlich bei echtem Schietwetter

Wacken (ots)

Nach dem offiziellen Festival-Start am gestrigen Tag verzeichnet die Polizei weiterhin niedrige Einsatzzahlen. Bei dem Gros der Sachverhalte, in denen die Einsatzkräfte von gestern auf heute gefragt waren, handelte es sich um polizeiliche Unterstützung von Personen in hilflosen Situationen oder um Streitschlichtung.

Gegen kurz vor 14.00 Uhr führte eine Streife eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sie fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Damit ging es für den Mann von Wacken aus direkt in die Justizvollzugsanstalt in Itzehoe. Um 16.40 Uhr kam es in Gribbohm auf der Hauptstraße zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und einem Festivalbesucher. Hintergrund dürfte die nicht eingehaltene Nutzung einer Event Bridge gewesen sein. Der 18-jährige Mann der Security und der 49-Jährige Besucher gingen sich vermutlich gegenseitig an, dabei ging die Brille des Älteren zu Bruch. Herrenlose Drogen tauchten kurz vor 17.00 Uhr am Eingang zum Wacken Center auf. Ein Mitarbeiter der Security entdeckte dort im Matsch ein Beutelchen mit Cannabisblüten und Rauschpilzen - melden wird sich der Eigentümer sicherlich nicht. Für einen 46-Jährigen endete der Wacken-Besuch gestern gegen 18.30 Uhr. Er war äußerst aggressiv und nicht willens, einen Stand in der Dorfstraße von Gribbohm zu verlassen. Letztlich sammelte eine Streife ihn ein und brachte ihn ins Polizeigewahrsam. Den Betroffenen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Hausfriedensbruchs und wegen der Bedrohung. Leicht hatte es ein Dieb, der sich zu einem Fahrzeug auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Gehrn Zutritt verschaffen konnte, nachdem sich der Wagen vermutlich unbeabsichtigt entriegelt hatte. Um 21.00 Uhr verließ die Nutzerin ihr Auto und bei ihrer Rückkehr um 23.00 Uhr musste die Österreicherin dann feststellen, dass ein Unbekannter aus dem Fahrzeug 500 Euro entwendet hatte. Um 23.00 Uhr verhinderte eine Fußstreife in der Hauptstraße die Trunkenheitsfahrt eines 26-Jährigen. Die Beamten nahmen dem Betrunkenen das Fahrrad ab und erteilten ihm für den Ort Wacken einen Platzverweis. Als der Itzehoer rund eine Stunde später erneut in der Hauptstraße auftauchte, brachte die Polizei ihn ins Polizeigewahrsam in Itzehoe. Der 55-jährige José P., den seine Familie am gestrigen Nachmittag als vermisst meldete, ist bisher noch nicht wiederaufgetaucht. Entgegen erster Erkenntnisse bedarf der Mann keinerlei Medikamente. Die Polizei erreichten Hinweise von zwei Zeugen, die den Gesuchten im Bereich des Festivals gesehen haben. Er war offenbar wohlauf und nahm am Festival-Leben teil. Zwecks der Familienzusammenführung bittet die Polizei dennoch, dass der Mann sich meldet. Hier der Link zur Fahndung: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/Fahndungen/fahndungen_vermisstePersonen/pdIZ_519879_2023/pdIZ_519879_2023.html?nn=2e206577-414d-4357-a6ab-a40ebf52359b

