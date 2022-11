Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Bliesmengen-Bolchen

Mandelbachtal (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 19.11.2022, um ca. 17.30 Uhr und Sonntag, den 20.11.2022, um ca. 09.40 Uhr kam es in der Gräfinthaler Straße in 66399 Mandelbachtal-OT Bliesmengen-Bolchen in Höhe Anwesen 8 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw (weißer Audi A 3 mit NK-Kreiskennzeichen). Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zumindest an dem weißen Audi entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

