LPI-J: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge

Weimar (ots) - Vermutlich aufgrund der eingeschränkten Sicht durch starken Regen, fuhr ein 83-Jähriger am Freitagabend gegen 18:45 Uhr über eine mittig gelegene Verkehrsinsel in der Humboldtstraße und kollidierte hierbei mit einem darauf befindlichen Verkehrsschild. Am Fahrzeug des Unfallfahrers entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

mehr