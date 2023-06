LPI-J: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Apolda (ots) - Am Mittwoch, den 21.06.2023 um 13:00 Uhr, kam es am Haupteingang eines großen Einkaufsmarktes in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda zu einem Trickdiebstahl. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, entwendete ein unbekannter Mann Bargeld aus der Geldbörse einer 78-jährigen Frau. Die Polizei Apolda sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03644-5410 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

