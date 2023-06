Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Flaschenwerfer auf Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Saarlouis - Dillingen (ots)

Am 16.06.2023 gegen 14:45 Uhr soll es auf der BAB 8 im Bereich des Autobahnkreuzes Saarlouis, Fahrtrichtung Luxemburg, zu einem Angriff auf einen Autofahrer gekommen sein. Dabei soll eine Person aus einem fahrenden Fahrzeug ein anderes, fahrendes Fahrzeug mit einer Flasche beworfen haben. Die Hintergründe sind bis dato unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet, solche Hinweise an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831-9010 oder per Email an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell