Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer ohne Helm auf Feldweg gestürzt. Schwer verletzt.

Zülpich (ots)

Am Dienstag gegen zwischen 12.20 Uhr und 13 Uhr Uhr befuhr ein 77-jähriger Senior aus Zülpich mit seinem Bike die Straße Villa Rustica stürzte ohne Fremdeinwirkung mit seinem Rad und erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Arm. Zeugen befuhren gegen 12.20 Uhr den Feldweg. Zu diesem Zeitpunkt bemerkten sie nichts. Als sie gegen 13 Uhr zurückkamen, lag der Herr neben seinem Fahrrad an welchem ein Anhänger befestigt war. Wie lange der Verletzte dort lag kann nicht gesagt werden. Auf Fragen konnte er nur seinen Namen angeben. Der eingesetzte Notarzt brachte ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Ein Angehöriger kümmerte sich um das Gespann und den Hund, der neben seinem Herrchen saß.

