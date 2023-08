Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer in Eisenberg schwer verletzt.

Jena (ots)

Am Samstagabend kurz nach 20 Uhr befuhr in Eisenberg ein 18-jähriger Radfahrer sehr zügig die Wiesenstraße in Eisenberg, ohne einen von rechts aus der Straße Am Massenteich kommenden Pkw Skoda zu beachten. Der Junge Mann, der keinen Helm trug, stieß gegen die linke Fahrzeugseite, kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt, an ihrem Pkw entstand allerdings erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell