LPI-J: Achtung Microsoft Betrüger

Apolda (ots) - Am Samstag den 12.08.2023 ereignete sich eine VU-Flucht in der Mönchsgasse in Apolda. Der Verursacher stieß gegen den ordnungsgemäß abgeparkten Pkw und verließ die Unfallstelle im Anschluss pflichtwidrig. Meldungen mit sachdienlichen Hinweisen nimmt die Polizei Apolda unter (Tel.: 03644/541- 0) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

