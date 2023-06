Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt wurde Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 81-jähriger VW-Fahrer war stadteinwärts auf der Eugen-Richter-Straße gefahren und wollte nach links in Richtung Steinplatz abbiegen. Dabei übersah er den 59-jährigen Mann, der mit seiner Yamaha stadtauswärts fuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Motorradfahrer stürzte. Mit Knochenbrüchen musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell