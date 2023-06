Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr, Lkr. Waldshut: Unfallflucht auf Friedhofparkplatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.06.2023, kam es zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofs in Wehr zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine bislang unbekannte Person mit dem Auto gegen einen dort geparkten grauen VW Passat. Im Anschluss entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Passat wurde am linken Heck beschädigt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell